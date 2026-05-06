中谷潤人戦後にSNS上で交流ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と大人気漫画家の交流が話題を集めている。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0の判定勝ち。その後、SNS上で思わず笑ってしまう“謝罪劇”が展開された。尚弥とX上で交流したのは大人気ボクシング漫画「はじめの一歩」の作者、森川ジョージ氏だった。キッカケは森川氏がサウスポーの解説画像を公開したこ