連休中についスマホで動画を見たり、ゲームをしたりする時間が長くなり、目が疲れていませんか。目元を簡単にケアする方法について、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが老け見え＆血行不良を軽減する「目元ケア」のやり方です！公式アカウントは「目の疲れをしっかりセルフケア！老け見え！血行不良を軽減しましょう」と投稿。目元をケアする方法とし