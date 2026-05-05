ASUSが2026年4月16日に日本向けに販売開始した「ASUS Zenbook DUO UX8407」は、ノートPCスタイルからキーボードを取り外して「折りたたみ式デュアルディスプレイ＋ワイヤレスキーボード」のスタイルに切り替えられます。ディスプレイを変形させてモード切替が可能なことに加えて、Intel Core Ultra X9 388H搭載で高性能AI処理も可能なスペックでありながら重量は約1.6kgと持ち運びもしやすいノートPCとなっているため、実際に持ち