さくらプロダクションは、2026年5月8日（金）12：00より、「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」をオープンし、会員受け付けを開始する。＞＞＞会員証や豆本、特典をチェック！（写真4点）「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」は、作品の世界観を大切にしながら、ファンの皆さまとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティ。ここでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力を