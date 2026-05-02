ガンバ大阪は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節でヴィッセル神戸とホームで対戦。５−０で快勝した。この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのがFW南野遥海だ。まずは22分、初瀬亮のピンポイントクロスに頭で完璧に合わせて先制点を奪取。さらに52分にも、再び初瀬のクロスに反応。身体を投げ出しながらヘディングシュートをゴール右隅に決めてみせた。前節の京都サンガF.C.戦（１−１/４PK５）での