写真＆動画：フェスでも嵐曲で大盛り上がり！ 4月25日・26日、福岡・シーサイドももち海浜公園 地行浜ビーチ内特設ステージで開催された『TRIANGLE 2026』に出演した四星球、マキシマム ザ ホルモンのステージが話題だ。 ■スケルトン衣装でニッコリ記念ショットも！四星球が「Happiness」をカバー この日、福岡では葉加瀬太郎、嵐と多くのアーティストのライブが重なっていたこともあ