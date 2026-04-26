『ちいかわベーカリー』では、「ちいかわ」と「ハチワレ」のお誕生日を記念したパンが、2026年5月1日（金）から期間限定で発売される。＞＞＞お誕生日記念のパンなどをチェック！（写真12点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展