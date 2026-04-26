新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク期間中の４月27日（月）から５月10日（日）まで、話題の恋愛青春映画を順次無料配信することを決定した。さらに今回、注目の人気映画の「ABEMA」無料初配信が決定。人気アイドルグループSnow Manの岩本照が映画単独初主演を務め、生見愛瑠がヒロインを演じた話題作『モエカレはオレンジ色』が無料初配信。本作は、クラスメイトとうまくなじめずにいる女子高生と、シャ