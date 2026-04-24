天才クリエイター「可哀想に！」が放つ「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」。各種キャラクターグッズも全世界で展開する人気キャラクターの3Dアニメ化が決定した。タイトルは「可哀想に！劇場」。＞＞＞場面写真や可哀想に！イラストをチェック！（写真6点）まずはキャラクターを紹介。「おぱんちゅうさぎ」は、地球にすむイキモノ。さまざまなことに挑戦するもののうまくいかず、報われない姿が「不憫かわいい」としてZ世代を中心