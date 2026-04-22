天満屋グループ女子陸上競技部にこの春、2人の新人選手が加入しました。一度は引退を考えたものの、再び選手として走ることを決めたという2人。再出発に懸ける思いを聞きました。 【画像をみる】天満屋グループ女子陸上競技部に新人選手2人が加入「再び選手として走ることを決めた」再出発に懸ける思いとは… 「日の丸」を背負ったランナー 天満屋グループ女子陸上競技部の2人の新加入選手。この春、大