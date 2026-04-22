高級旅館などを展開する「星野リゾート」の県内初となる宮島口の宿泊施設が7月23日にオープンすることが発表されました。瀬戸内海と湯船がつながったように感じられる露天風呂や、瀬戸内の島々が織りなす多島美を臨む客室。「星野リゾート」の温泉旅館「界 宮島」が、7月23日に開業することが発表されました。高級旅館などを展開する「星野リゾート」の県内進出は初めてです。特別室は、幻想的な