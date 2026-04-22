[4.21 練習試合 U-19日本 1-1(PK6-5) 関東大学選抜]それぞれのチームに2人ずつ、ガンバ大阪ユースでチームメイトだった選手がいた。U-19日本代表候補ではMF長田叶羽(中央大2年)とMF山本天翔(G大阪)がセンターハーフで先発。関東大学選抜ではGKステイマンジョシュア草太郎(法政大2年)とDF松井イライジャ博登(東京国際大2年)が後半から途中出場した。■山本天翔山本は後半12分に右CKから精度の高い左足のキックでFW瀬尾凌太(法政