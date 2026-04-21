記事ポイント「ミネラルキャピタル2026in東京」が5月1日から3日まで東京交通会館12階で開催入場無料で、100社超の出展と6種類の宝石・鉱物体験企画を用意各日先着400名の来場特典や、2日間計60名限定の宝石石鹸ワークショップも実施流行や価格だけではなく、今の自分にしっくりくる宝石を探す3日間のイベントが東京・有楽町で開催されます。ミネラルキャピタルが主催する「ミネラルキャピタル2026in東京」は、100社を超える出展社