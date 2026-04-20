TVアニメ『神の雫』のノンテロップオープニング映像、エンディング映像がアニメ公式SNSにて公開された。また、アニメ公式Xにて、亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入りアフレコ台本が合計3名に当たるキャンペーンを開催中だ。『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわ