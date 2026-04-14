OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」にて、構想日本の加藤秀樹代表が、自転車の交通ルール変更と「青切符」導入について、そして日本独特の無法状態とも言える自転車マナーがどうしてこんなことになったかについて語った。 【写真を見る】自転車の歩道走行は日本だけ？ 青切符導入の背景と失われた交通マナー 突然の青切符導入への戸惑いと「勘違い」 自転車が歩道を走る際のルールが厳格