5月31日のフットサルFリーグ開幕に向け、新監督が就任したバサジィ大分が14日今シーズン初めての全体練習を行いました。 【写真を見る】フットサル・バサジィ大分「個性伸ばしリーグ優勝目指す」金井新監督体制スタート 昨シーズンは8位と不本意な成績に終わったバサジィ大分。 14日、初練習を前に行われたミーティングでは、新たな指揮官に就任した金井一哉監督（45）が「選手たちの個性