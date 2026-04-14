大分県宇佐市の和間海岸では観光潮干狩りが最盛期を迎え、子どもたちが砂だらけになりながらアサリやマテ貝掘りに挑戦しています。 【写真を見る】観光潮干狩り最盛期アサリやマテ貝掘りに挑戦大分・宇佐市 遠浅の砂浜が続く宇佐市の和間海浜公園。先月中旬から今シーズンの観光潮干狩りが始まり、土日には多くの家族連れが訪れています。 （訪れた人）「地元が山に囲まれているので、海に来ただけでも特別感があって