ホーバークラフトについて運航会社は、実施している別府湾の周遊に加え、5月2日から新たに大分空港からの周遊便を開始します。 【写真を見る】ホーバークラフト空港からの周遊便5月2日運航開始大分 ホーバークラフトの運航会社は13日会見を開き、大分空港を発着する新たな周遊便の運航を発表しました。 現在、西大分を発着するホーバークラフトの別府湾周遊便は土日祝日に