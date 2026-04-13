旬の食材に親しんでもらおうと、大分市の幼稚園で13日、園児がタケノコ掘りに挑戦しました。 【写真を見る】「いっぱい採れてうれしかった」園児タケノコ掘りに挑戦大分 大分市ののだ山幼稚園では、食べ物への興味や感謝の気持ちを育もうと年間を通して様々な農作物に触れる活動に取り組んでいます。 園が管理する竹林で13日、年長の園児69人が春の味覚・タケノコ掘りに挑戦しました。 子どもたちは力を合わせて手やスコップ