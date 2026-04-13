「モンスターズ・インク」OH MY CAFEを、東京・表参道にて、2026年4月23日（木）から6月28日（日）まで、期間限定オープンする。＞＞＞メニューやオリジナルグッズをチェック！（写真30点）ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開された。子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力