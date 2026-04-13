【ゲオデジタルベース川口元郷店】 4月25日 オープン予定 所在地：埼玉県川口市元郷6丁目20-20 ゲオストアは、新業態2号店かつ首都圏初出店となる「ゲオデジタルベース川口元郷店」を4月25日にオープンする。 「ゲオデジタルベース」は、スマホやゲーム、PC、カメラ、リテール家電といったあらゆるデジタル製品の販売・買取に、修理