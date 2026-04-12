Image: Dyson

ヤツメウナギみたいにも見える。

ダイソン（Dyson）から初となる手持ちタイプの扇風機「ハッシュジェット ミニクール（Dyson HushJet™ Mini Cool） ファン」が登場します。

2026年5月7日よりダイソン公式オンラインストアにて先行販売した後、20日から家電量販店などで順次販売される予定です。

羽なしでパワフルな涼しさ

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アメリカでの販売価格は99ドルと、これまでで最も安価なダイソン製品に。日本ではオープン価格ですが、市場価格は1万7600円と想定されています。

5段階の風力調整ができるほか、強力な風を出すブーストモードも搭載されます。バッテリーは最長6時間の連続使用ができ、約3時間でフル充電可能です。

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重さ212g、幅38 × 奥行き38 × 高さ180mmとサイズ感はやや大きめ。手持ちや首にかけて持ち運べるだけでなく、卓上ファンとしての使用も想定されます。

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色展開は、インク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイの3つが揃います。いずれもインパクト大。無難なシルバーとかがあってもよかったのに。

Source: Dyson