今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『まるで杉の子ども？奇妙な見た目のスギナを食べる！』というのらずんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）春になればツクシを食べるのは有名ですが、同じ植物であるスギナも実は食べられます♪河川等で採取した山菜の料理動画を投稿しているのらずんさん。今回調理するのは杉に似ているスギナです。スギナはツクシと地下で繋がっている同じ植物。ツクシは胞子