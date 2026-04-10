山形県内のサクランボが2年連続で不作となっていることを受け、実をならせるための対策会議が10日、寒河江市で開かれました。ことしは特に受粉の役割を担うハチ管理の重要性が強調されました。山形県の代表的な果物となっているサクランボについては、昨年、一昨年と記録的な不作となっています。山形県は、まずは実をならせることが最優先だとして生産者に指導する立場にある県の普及指導員に対し研修会を開きました。10日の研修