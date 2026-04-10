来年3月で150年の歴史に幕を閉じる臼杵市の小学校で10日、最後の入学式が行われました。在校生に温かく迎えられたのは、たった1人の新一年生です。 【写真を見る】たった一人の入学式「ドキドキしたけど楽しかった」来春閉校の小学校大分・臼杵 緊張した面持ちで教室に入る、高橋詠さん。臼杵市の佐志生小学校の新1年生です。 佐志生小学校にとって10日は最後の入学式。唯一の新1年生となる詠さんは少し照れくさそうに入場し