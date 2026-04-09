大分県内ほとんどの公立高校で入学式が行われる中、大分市の大分舞鶴高校ではブレザーやスラックスを自由に選べるようになり、新入生が思い思いの制服で式に臨みました。 【写真を見る】ブレザー学ラン入り混じる大分舞鶴入学式制服選択制に 大分市の大分舞鶴高校ではこの春、普通科と理数科の合わせて320人が入学します。 9日の入学式では、長野雅樹校長が入学を許可したあと「充実した高校生活を送ることを期待