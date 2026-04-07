【その他の画像・動画等を元記事で観る】ヴォーカルの atsuko、ギター＆アレンジの KATSU から成るアニソンシーンで絶大な支持を得るユニットangelaが、今年11月に開催する、 『angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」』の[DAY1]11月13日(金)公演に堀江由衣のゲスト出演が決定した。angelaと堀江は所属レーベル「KING AMUSEMENT CREATIVE」の前身であり、今ライヴのテーマにもなっている「スター