『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したゆい（左／伊藤優衣）＆ゆき（右／水原ゆき）男女あるあるの中での胸キュンに、思わずこぼれる「あざす。」のひと言。SNSで話題沸騰の大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』から、ゆい（伊藤優衣）とゆき（水原ゆき）が、昨年のデジタル写真集の大ヒットを記念して、4月6日（月）発売『週刊プレイボーイ16号』のグラビアに凱旋！沖縄の空気がふたりをちょっぴり開放的にさせた、