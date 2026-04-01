2016年に配信が始まった「仮面ライダーアマゾンズ」が、2026年に10周年を迎えます。これを記念したイベント「仮面ライダーアマゾンズ 10th Anniversary Festival『感謝ノ晩餐会』」の開催が決定。会場は東京・有楽町の「I’M A SHOW」で、開催日は6月6日。昼夜2公演が予定されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■“最狂”の異色作として刻まれた「アマゾンズ」「仮面ライダーアマゾンズ」は、2016