あすから4月。自転車での交通違反にいわゆる青切符が導入されます。不安の声や理解が進んでいない現状もある中、導入で何が変わるのでしょうか。新年度のあすから自転車にも導入が始まる、交通反則通告制度。一定の交通違反をした際に青切符と呼ばれる告知書を渡され、反則金を納めると、刑事手続きに移行せず、前科がつかずに手続きが終わる制度です。街の人に聞いてみると…街の人「イヤホンもだめですよね？」「スマホを見なが