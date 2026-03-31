サンリオより、今年デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の楽曲を、2026年3月25日（水）0時より、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信開始された。＞＞＞各楽曲のジャケットをチェック！（写真4点）ポムポムプリンは、こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。そんなポムポムプリン