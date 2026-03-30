くら寿司にて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、4月3日（金）から期間限定で、『名探偵コナン』とコラボしたキャンペーンを開催する。＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真15点）『名探偵コナン』は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する