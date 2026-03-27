国内外で活躍する津軽三味線奏者・匹田大智さんが大分市の魅力を発信するアンバサダーに就任しました。 【写真を見る】津軽三味線奏者・匹田大智さん、地元・大分市の「魅力発信アンバサダー」に就任 大分市出身の匹田大智さんは現在、海外ツアーやアニメ作品の音楽担当など幅広く活動しています。 27日の交付式では、足立市長から「魅力発信アンバサダー」の委嘱状が手渡されました。 匹田さんは、9