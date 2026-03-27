規格外の農産物を活用して食品ロスの削減に貢献したとして、大分県中津市の老舗醤油店が農林水産大臣賞を受賞し、佐藤知事に報告しました。 【写真を見る】大分の田中醤油店が「農林水産大臣賞」受賞規格外の大葉ソースで食品ロス削減に貢献 中津市の「田中醤油店」は、地元の農家と連携して規格外となった農産物を使って大葉ソースやドレッシングといった様々な商品開発に取り組んでいます。 食品ロスの削減への