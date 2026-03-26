大分県教育委員会は26日、市町村立中学校と義務教育学校の定期人事異動を発表しました。 【名簿をみる】市町村立中学校・義務教育学校の名簿一覧 令和8年の異動総数は、市町村立中学校で731人、義務教育学校で30人です。中学の異動対象者の内訳は、管理職が155人、一般職が576人となっています。 異動は4月1日付けです。 異動対象となる全教職員の名簿一覧を掲載しています。以下のリンク又は、関連記事よりご覧ください。 【