発熱や激痛を伴う腰痛はすぐに病院へ 動ける痛みであればセルフケアで 腰痛の症状が出たとき、みなさんはどのように対処されていますか。セルフケアで治すか、すぐに病院へ行くべきかで悩む人もいるでしょう。ここではどの対処がベターか、１つの目安を紹介します。 まず緊急を要するのは、38～39度くらいの高熱とともに激痛がある場合です。細菌性の病気の可能性もあり、すぐに医療機関の受診をおすすめします