複数のゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性を利用してiOS端末を侵害するエクスプロイト「DarkSword」が2026年3月にGoogleの脅威インテリジェンスグループによって報告されました。IT系ニュースサイトのTechCrunchが、このDarkSwordを実行するマルウェアの最新版がソースコードリポジトリのGitHubに公開されたと報じています。Someone has publicly leaked an exploit kit that can hack millions of iPhones | TechCrunchhttps://techcrunc