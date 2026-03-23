【つくしあきひと先生お誕生日おめでとうございます！＆オーゼン POP UP SOTERE】 開催期間：4月23日～5月10日 会場：TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条 開催期間：5月2日～5月10日 会場：新宿マルイ アネックス 2F イベントスペース 【拡大画像へ】 竹書房は、「メイドインアビス」の原作者・つくしあきひと氏の誕生日を祝う「