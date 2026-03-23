「メイドインアビス」つくしあきひと氏の誕生日を祝うポップアップストアが今年も開催！「ねこようかい」ぱんだにあ氏描き下ろし＆オーゼンの新作グッズが登場。
【つくしあきひと先生お誕生日おめでとうございます！＆オーゼン POP UP SOTERE】 開催期間：4月23日～5月10日 会場：TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条 開催期間：5月2日～5月10日 会場：新宿マルイ アネックス 2F イベントスペース
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
竹書房は、「メイドインアビス」の原作者・つくしあきひと氏の誕生日を祝う「つくしあきひと先生お誕生日おめでとうございます！＆オーゼン POP UP SOTERE」を、TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条及び新宿マルイ アネックス 2F イベントスペースにて開催する。期間は前者が4月23日から5月10日、後者が5月2日から5月10日。
ストアでは、「ねこようかい」のぱんだにあ氏が描き下ろした「つくし先生新作グッズ」が登場。さらに「オーゼン」にフィーチャーした新規グッズも同時に展開される。【「ねこようかい」ぱんだにあ氏による「つくし先生」イラスト】
新作グッズ【ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生ぬいぐるみ】
※こちらの商品はPOP UP STORE京都会場・東京会場・竹書房STORE公式サイトでの受注販売となります。竹書房STOREでの受注は4月23日12時開始を予定しております。【ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生マウスパッド】 【ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生ミニアクリルブロック】 【つくしあきひと先生 アクリルキャラスタンド 御光ver.】
表
裏【オーゼンだらけ フルグラフィックT シャツ】 【オーゼン アクリルパブミラー】 【トレーディング不動卿アクリルスクエアブロマイド】 【トレーディング不動卿缶バッジ】 【不動卿アクリルブロック】 【オーゼン ンフフフ…アクスタ】 【リコとレグとマルルク きゃっきゃっクリアファイル】 【シーカーキャンプ ステッカーシート】 【マルルクの涙ハンカチ】
(C)つくしあきひと・pandania／竹書房 （C）つくしあきひと／竹書房