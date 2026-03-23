【つくしあきひと先生お誕生日おめでとうございます！＆オーゼン POP UP SOTERE】 開催期間：4月23日～5月10日 会場：TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条 開催期間：5月2日～5月10日 会場：新宿マルイ アネックス 2F イベントスペース

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竹書房は、「メイドインアビス」の原作者・つくしあきひと氏の誕生日を祝う「つくしあきひと先生お誕生日おめでとうございます！＆オーゼン POP UP SOTERE」を、TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条及び新宿マルイ アネックス 2F イベントスペースにて開催する。期間は前者が4月23日から5月10日、後者が5月2日から5月10日。

ストアでは、「ねこようかい」のぱんだにあ氏が描き下ろした「つくし先生新作グッズ」が登場。さらに「オーゼン」にフィーチャーした新規グッズも同時に展開される。

新作グッズ

【「ねこようかい」ぱんだにあ氏による「つくし先生」イラスト】【ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生ぬいぐるみ】

※こちらの商品はPOP UP STORE京都会場・東京会場・竹書房STORE公式サイトでの受注販売となります。竹書房STOREでの受注は4月23日12時開始を予定しております。

【ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生マウスパッド】【ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生ミニアクリルブロック】【つくしあきひと先生 アクリルキャラスタンド 御光ver.】

表

裏

【オーゼンだらけ フルグラフィックT シャツ】【オーゼン アクリルパブミラー】【トレーディング不動卿アクリルスクエアブロマイド】【トレーディング不動卿缶バッジ】【不動卿アクリルブロック】【オーゼン ンフフフ…アクスタ】【リコとレグとマルルク きゃっきゃっクリアファイル】【シーカーキャンプ ステッカーシート】【マルルクの涙ハンカチ】

(C)つくしあきひと・pandania／竹書房 （C）つくしあきひと／竹書房