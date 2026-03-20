サッカーJFLが20日開幕し、ヴェルスパ大分はホーム・別府市で今シーズン初戦を勝利で飾りました。 【写真を見る】JFL開幕ヴェルスパ大分が白星発進、金崎夢生の2ゴールで快勝 別府市に拠点を置くJFLヴェルスパ大分はホームで開幕を迎え、FCマルヤス岡崎と対戦しました。J1から数えて4部に当たるJFLもリーグの秋春制移行にともない、3か月の特別大会を戦います。 序盤から主導権を握り攻