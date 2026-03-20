大分県国東市安岐町に200年前から伝わる「諸田山神社御田植祭」が行われ、田植え作業をユーモラスに再現した神事で盛り上がりました。 【写真を見る】200年の伝統「諸田山神社御田植祭」ユーモラスな神事で五穀豊穣を祈願大分・国東市 国東市安岐町の「諸田山神社御田植祭」は、1821年から始まったとされる五穀豊穣と子孫繁栄を願う行事です。 呼び物は、田植え作業を再現した神事。化粧を施した演者が境内に登