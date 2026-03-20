新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月21日（土）に開催されるブレイキン世界大会『「FUJIFILM instax™ Undisputed」Tokyo World Final』を夜７時より独占生中継することを決定した。 「FUJIFILM instax™ Undisputed」は、世界各地で開催されるブレイキン世界王者を決めるワールドチャンピオンシップ。Tokyo World Finalでは各大会のチャンピオンが競い合い、熱いバトルを繰り広げる。 このたび「ABEMA