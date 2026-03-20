世界の猛者が集結…ブレイキンチャンピオン大会ABEMAで生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月21日（土）に開催されるブレイキン世界大会『「FUJIFILM instax™ Undisputed」Tokyo World Final』を夜７時より独占生中継することを決定した。
「FUJIFILM instax™ Undisputed」は、世界各地で開催されるブレイキン世界王者を決めるワールドチャンピオンシップ。Tokyo World Finalでは各大会のチャンピオンが競い合い、熱いバトルを繰り広げる。
このたび「ABEMA」にて独占生中継が決定した『「FUJIFILM instax™ Undisputed」Tokyo World Final』は、ブラジル・サンパウロ、オランダ・ヘールレン、南アフリカ・ケープタウン、インド・ニューデリーと世界４か国で開催されてきた今シーズンの最終戦。各大会のチャンピオンのほか、世界トップクラスのブレイカーも加わり、ブレイキンのトップ・オブ・トップを決める頂上決戦。競技はJunior Crew（３vs３ 団体）、B-Girl（ソロバトル女子選手）、B-Boy （ソロバトル男子選手） 、Crew（５vs５団体）の４つのバトルで構成され、ブレイキンの様々な大会のメダリストなども数多く参戦する世界トップクラスの大会として注目を集めている。
また、「ABEMA」では番組ゲストとして、ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、ガールズグループ・BiSHの元メンバーであるハシヤスメ・アツコ、進行としてアイドルグループ・SKE48の元メンバーでフリーアナウンサーの後藤楽々、解説者として日本が世界に誇るBBOY TAISUKEの出演も決定。超人たちが繰り広げるハイレベルなバトルとブレイキンの楽しみ方をゲストの生解説とともにお届けする。
番組出演にあたり、中務は「世界各国のブレイカーがここ日本に集結すると考えるだけでもとてもワクワクしてきます！世界トップレベルのトップロック、フットワーク、パワームーブを実際に見られる機会に呼んで頂けたこと光栄に思います！」、ハシヤスメ・アツコは「パフォーマンスはもちろん、それぞれのスタイルやファッションなどにも注目して当日は皆様が最高の１日になるよう、全力で応援させていただきます！」、後藤は「会場の熱を共演者の皆さんと届けられるよう、精一杯頑張ります！」、BBOY TAISUKEは「Undisputed も気がつけば自分が出場した時と比べ格段に年齢層も厚くなり、今では若手からレジェンド世代までもが一挙に見れてしまう面白い大会になってると感じています」と本大会に向けてそれぞれコメントを寄せている。
（C）AbemaTV, Inc.
「FUJIFILM instax™ Undisputed」は、世界各地で開催されるブレイキン世界王者を決めるワールドチャンピオンシップ。Tokyo World Finalでは各大会のチャンピオンが競い合い、熱いバトルを繰り広げる。
また、「ABEMA」では番組ゲストとして、ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、ガールズグループ・BiSHの元メンバーであるハシヤスメ・アツコ、進行としてアイドルグループ・SKE48の元メンバーでフリーアナウンサーの後藤楽々、解説者として日本が世界に誇るBBOY TAISUKEの出演も決定。超人たちが繰り広げるハイレベルなバトルとブレイキンの楽しみ方をゲストの生解説とともにお届けする。
番組出演にあたり、中務は「世界各国のブレイカーがここ日本に集結すると考えるだけでもとてもワクワクしてきます！世界トップレベルのトップロック、フットワーク、パワームーブを実際に見られる機会に呼んで頂けたこと光栄に思います！」、ハシヤスメ・アツコは「パフォーマンスはもちろん、それぞれのスタイルやファッションなどにも注目して当日は皆様が最高の１日になるよう、全力で応援させていただきます！」、後藤は「会場の熱を共演者の皆さんと届けられるよう、精一杯頑張ります！」、BBOY TAISUKEは「Undisputed も気がつけば自分が出場した時と比べ格段に年齢層も厚くなり、今では若手からレジェンド世代までもが一挙に見れてしまう面白い大会になってると感じています」と本大会に向けてそれぞれコメントを寄せている。
（C）AbemaTV, Inc.