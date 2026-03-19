レジェンドOBの批判に、アルネ・スロット監督が反論した。リバプールプレミアリーグ前節、トッテナムとホームで１−１と引き分けた。2026年になってリーグ戦で白星がなく、残留争いを余儀なくされている相手に、終了間際の被弾で追いつかれて逃げ切りに失敗し、厳しい声を突きつけられている。そのひとりが、OBのジェイミー・キャラガーだ。英衛星放送『Sky Sports』で、「リバプールは個の集まり」だと主張。団結したひと