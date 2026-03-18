今の時期、5月のゴールデンウィークの予定をどうするか考えている人も多いでしょう。かつては家族旅行といえばハワイやグアムといった海外も身近な選択肢でした。しかし円安と物価高のいま、海外旅行は気軽に行けるものではなくなりつつあります。日本人の旅のスタイルは、いまどのように変わっているのでしょうか。ハワイは贅沢すぎて「そもそも選択肢にない」「海外旅行って、庶民でも手が届くイベントでしたよね。うちの父もご