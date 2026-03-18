タレントのMEGUMIがMCを務めるテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17〜）の16日放送に、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が出演。自身の作品について、“オファーを出さない俳優”の条件を明かした。【全身カット】すっかり文化人ですね…！シックな黒コーデで登場した西野亮廣さまざまなプロデュース活動に注力するMEGUMI。「おもしろい宣伝方法は？って答えがない」と話を切り出した。西