米スポルティコが発表米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2026年のスポンサー収入と記念品販売で1億2500万ドル（約199億円）を稼ぎ出す見通しとなったと、米メディアが報道。驚異の副収入に、米国のファンも「信じられない」「もっと稼いじゃうだろう」といった声をあげている。米スポーツビジネスメディア「スポルティコ「スポルティコ」は17日、「2026年のMLB高額所得者：大谷がスポンサー経由で1億2500万ドルを獲得」