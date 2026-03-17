ふと始めた小さな習慣が、時間の使い方や暮らしを大きく変えることもあります。今回はESSEフレンズエディターとして活躍する中島陽子さんと青村怜子さんのおふたりに、人生を変えた習慣を伺いました。生成AIで悩む時間を減らす？自分時間を生む捨て習慣？それぞれ習慣化するためのコツも聞いていますよ。月に1回の捨て習慣で自分時間が生まれた自分のためにいれたコーヒーを飲みながら、静かに読書を楽しむ。ESSEフレンズエデ