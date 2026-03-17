女優のイ・ジェウン（46）が、20歳の頃の“濡れ場”に演じた衝撃の理由を告白する。3月16日、韓国MBNの番組『克服ストーリー：あなたが苦しんでいる間に』（原題）は、イ・ジェウンが出演する回の予告編を公開した。【写真】イ・ジェウンが濡れ場演じた映画かつて“元祖・国民の妹”と呼ばれたイ・ジェウンは、絶大な人気を博した子役時代を振り返る一方で、その後の家庭の崩壊について言及した。「（有名になったことで）両親には