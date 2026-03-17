きょう17日は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。北海道では所々でにわか雪があり、関東南部ではにわか雨の可能性がありますが、天気が崩れるのは限定的となりそうです。一方、あす18日は前線を伴った低気圧が西から近づいてくるため、西日本は雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。東日本や北日本も次第に雲が広がり、夕方以降は東海や北陸にも雨の範囲が広がる見込みです。関東や東北は一部でにわか雨やにわか雪の所があ